JN Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A FIFA divulgou, esta segunda-feira, os finalistas para o melhor golo da temporada 2016/17. Giroud, do Arsenal, o guarda-redes sul-africano do Baroka FC, Oscarine Masuluke, e Deyna Castellanos, que apontou um golo pela Venezuela no mundial feminino de sub-17, foram os nomeados.

Deyna Castellanos (Venezuela sub-17: 24/10/2016)

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Oscarine Masuluke (Baroka FC: 30/11/2016)

Olivier Giroud (Arsenal: 01/01/2017)