Há cinco jogos de futebol do Sporting que estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.

As investigações levadas a cabo, nesta quarta-feira, na SAD do Sporting, no âmbito do alegado esquema de corrupção no campeonato de andebol da época passada, envolvem também jogos da Liga de futebol. Entre eles estão os jogos com o Desportivo das Aves (a 6 de agosto), V. Guimarães (19 de agosto), Estoril (27 de agosto), Feirense (8 de setembro) e Tondela (16 de setembro).

Resumo do Aves - Sporting (0-2):

Resumo do V. Guimarães - Sporting (0-5):

Resumo do Sporting - Estoril (2-1):

Resumo do Feirense - Sporting (2-3):

Resumo do Sporting - Tondela (2-0):

O Feirense reagiu, entretanto, às suspeitas, num comunicado, em que as repudia e mostra "estupefação pelas notícias vindas a público". "O Clube Desportivo Feirense pauta-se pela integridade que sempre nos identificou ao longo dos 100 anos, e sendo um clube de referência a nível nacional repudia qualquer atitude que ponha em causa a verdade desportiva", diz o documento.

O clube refere, no entanto, estar à disposição das autoridades que lideram a investigação, mas que ainda não foi contactado. Avisa ainda que irá "punir quem difame" a instituição.

O Sporting repudiou também tais notícias que afirma fazerem parte de uma "campanha" que visa "exclusivamente denegrir a imagem da instituição".

"Não nos revemos em qualquer prática que desvirtue a verdade desportiva ou que sejam ética, moral e socialmente censuráveis", prosseguem os leões, que dizem desconhecer agentes e empresários citados e admitem tomar medidas para "que sejam responsabilizados nas instâncias competentes".

Assumindo-se "disponível para colaborar em todas as diligências", o Sporting admite ser "um alvo a abater porque é o único clube que, genuinamente, continua a lutar e a querer transparência e verdade desportiva em Portugal".

O V. Guimarães revelou também "total surpresa" face o sucedido e repudiou "de forma veemente a prática de qualquer ato que prejudique a verdade desportiva". Prometeu ainda extrair "as devidas consequências junto de todo e qualquer agente desportivo que venha a demonstrar ter praticado tais atos ou que ponham em causa o bom nome e a credibilidade de uma instituição quase centenária".

O futebolista João Aurélio, do Vitória de Guimarães, também já se manifestou, negando qualquer envolvimento num esquema de viciação de resultados em benefício do Sporting.

Na terça-feira, o Ministério Público afirmou estar a investigar um alegado esquema de corrupção ligado a alguns jogos do Campeonato de Andebol da época passada, ganho pelos "leões", havendo suspeitas de que alguns árbitros terão aceitado dinheiro para beneficiar o Sporting.