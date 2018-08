Sofia Esteves Teixeira 05 Maio 2018 às 21:21 Facebook

O Sporting vai empatando (0-0) com o Benfica, em Alvalade, em jogo a contar para 33.ª jornada da liga.

O Benfica entrou melhor no encontro e deu os primeiros sinais de perigo aos oito minutos. Rafa fugiu a Piccini e, à saída de Rui Patrício, atirou rasteiro mas a bola bateu no poste. Pouco depois, Rui Patrício evitou o golo do extremo português. Rafa rematou forte, em posição frontal, mas o guarda-redes do Sporting desviou para o poste e evita o golo.