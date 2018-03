Vencedor da Liga das Nações pode arrecadar 7,5 milhões de euros

Hoje às 17:15 Facebook

A UEFA anunciou os montantes envolvidos na nova competição de seleções, que vai substituir os jogos particulares e começa a ser disputada em setembro. Portugal está inserido no Grupo 3 da Liga A, juntamente com Itália e Polónia.

O organismo que tutela o futebol europeu planeia distribuir 76,25 milhões de euros pelas 55 seleções participantes, atribuindo 1,5 milhões às da Liga A, um milhão às da B, 750 mil euros às da C e 500 mil à da D, sendo que este montante duplica para o vencedor de cada um dos quatro grupos de cada uma das Ligas.

Os quatro primeiros classificados dos agrupamentos da Liga A vão disputar, em junho de 2019, o troféu da Liga das Nações, cujo prémio de vitória é de 4,5 milhões de euros, o finalista 3,5, o terceiro classificado 2,5 e o quarto 1,5. Desta forma, o primeiro vencedor da Liga das Nações amealha 7,5 milhões de euros, um valor substancialmente superior aos que estão nos escalões inferiores podem aspirar, que são, no máximo, de dois milhões para a Liga B, 1,5 para a C e um milhão para a D.

A Liga das Nações está dividida em quatro ligas, nas quais participam as 55 seleções da Europa em função do ranking continental: a vencedora de cada uma das ligas (A, B, C e D) tem lugar no próximo Campeonato da Europa, caso não o tenha conseguido através da normal fase de qualificação.

Os quatro últimos de cada grupo são relegados para a Liga B na seguinte edição, sendo que desta sobem outros quatro à Liga A - o sistema repete-se com os grupos C e D. As jornadas decorrem entre seis e oito de setembro e 18 e 20 de novembro deste ano. No início de dezembro, serão sorteadas as meias-finais, decorrendo a fase final de cinco a nove de junho de 2019.