Venda de Garay terá envolvido 13 milhões de euros e não seis

O negócio da venda de Ezequiel Garay para o Zenit, no verão de 2014, terá sido fechado em 13 milhões de euros, e não seis, como o Benfica divulgou.

Segundo nova correspondência revelada no blogue "Mercado Benfica", esta quarta-feira de madrugada, o negócio da venda de Garay acabou por se concretizar por um valor total de 13 milhões de euros.

O Zenit terá aceitado pagar seis milhões pela transferência do Garay, oferecendo mais três milhões para anular os 10% de mais-valias numa futura transferência de Witsel, acima dos 50 milhões de euros. O Benfica tinha pedido quatro milhões de euros por essa anulação, mas os russos diminuíram a proposta em um milhão.

A juntar aos nove milhões - seis da transferência de Garay mais três do negócio com Witsel -, os responsáveis do Zenit propuseram-se a pagar 4 milhões de euros para terem o direito de opção de compra, até 31 de agosto de 2015, de Salvio por 40 milhões e de Gaitán, por 30.