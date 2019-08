Venda de jogadores no F. C. Porto para atenuar quebra das receitas da UEFA

Nuno Barbosa Hoje às 15:29 Facebook

Mesmo que não seja no imediato, os dragões estão mesmo obrigados a vender jogadores para atenuarem a quebra de receitas da UEFA a que ficaram sujeitos por não terem garantido o passaporte para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O facto de continuarem dependentes do cumprimento do fair play financeiro imposto pela UEFA também não ajuda.

Após a queda perante o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o F. C. Porto segue para a Liga Europa, que não é mais do que o parente pobre das competições europeias. Só para se perceber as diferenças, note-se que a presença na fase de grupos da Champions garantiria aos dragões, logo à partida, um encaixe de 44,06 milhões de euros. Por outro lado, uma caminhada 100% vitoriosa na Liga Europa não fará entrar nos cofres da SAD mais do que 24,62M€. Para já, garantidos estão apenas 6,2M€.

Recorde-se que, nas duas últimas vezes que disputou a Taça UEFA/Liga Europa desde o início, em 2002/03 e 2010/11, o F. C. Porto ganhou a prova. Se desta vez repetir o feito, não só disputará a próxima edição da Supertaça Europeia, que terá lugar no Dragão, como ainda garante a entrada direta na fase de grupos da Champions de 2020/21.