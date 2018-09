Venda de lugares anuais do F.C. Porto para 2018/19 arranca com sucesso

JN 05 Junho 2018 às 21:52 Facebook

O Mar Azul promete voltar em força na temporada em que o F. C. Porto lutará pela revalidação do título de campeão nacional. É isso que refletem os números do primeiro dia de vendas

A campanha de aquisição ou renovação dos lugares anuais para 2018/19, no Estádio do Dragão, arrancou esta terça-feira e os adeptos do F. C. Porto deram uma demonstração de comprometimento com a causa da equipa de futebol, que correrá pela conquista do bicampeonato.

De acordo com o que apurou o JN, ao fim do primeiro dia registaram-se 300 vendas, sendo que 130 dizem respeito a novas aquisições e 170 a renovações.

Recorde-se que o processo de renovação do lugar anual decorre até ao próximo dia 10 de julho.

Independentemente de optar por um pacote apenas com jogos do campeonato nacional ou, outro, com os da fase de grupos da Liga dos Campeões também incluídos, o comprador terá sempre direito ao ingresso para o jogo com o Newcastle, no dia da apresentação do F. C. Porto aos sócios, marcado para 28 de julho.

A aquisição ou renovação dos lugares anuais poderá ser efetuada por diversas vias, como através do site oficial do F. C. Porto, nas Lojas do Associado do Estádio do Dragão e nas F. C. Porto Stores.