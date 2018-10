Vento estragou qualificação de Miguel Oliveira na Austrália

Hoje às 09:09 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira ficou "desiludido com o resultado" conseguido hoje na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Austrália de Moto2, em que terminou no 20.º lugar.

Em declarações divulgadas pela equipa, o piloto da ​​​​​​​KTM confessou ter sentido dificuldades devido às condições climatéricas instáveis no circuito de Phillip Island.

"Foi uma sessão de qualificação difícil. O vento aumentou e não me senti confortável na mota. Tornou-se muito difícil fazer as curvas", explicou Oliveira, que registou a pior qualificação da temporada.

"Estou desiludido com este resultado. Não é nada do que estava à espera depois das boas indicações deixadas nos treinos livres. Mas agora é tempo de levantar a cabeça e conseguir o melhor resultado possível na corrida", concluiu o piloto da KTM, segundo classificado no campeonato de Moto2, a 37 pontos do italiano Francesco Bagnaia, que também não foi além do 16.º lugar da grelha.

Miguel Oliveira é o piloto que mais lugares recuperou entre a qualificação e a corrida este ano, com 109 posições ganhas em 16 provas disputadas.

Em MotoGP, o já campeão Marc Márquez, em Honda, conquistou a sexta pole position da temporada, imitando o seu compatriota líder em Moto3, o espanhol Jorge Martin.