Verão de recordes a comprar e a vender

O último dia da janela de transferências trouxe mais duas vendas de monta ao futebol português, desta vez protagonizadas pelo Sporting, que transferiu Raphinha para o Rennes, por 21 milhões de euros, e Thierry Correia para o Valência, por 12 milhões.

Foi a cereja no topo do bolo de um verão muito lucrativo, que bateu o recorde de encaixes para os clubes lusos numa única janela de mercado.

Contas feitas, foram 384,5 milhões de euros em transferências de jogadores, um novo máximo nacional, que se deve em grande parte à saída de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, por 120 milhões, o valor da cláusula de rescisão do jovem avançado. O total de vendas podia ainda ser maior, se os 70 milhões de euros que o Sporting deverá encaixar com a provável transferência de Bruno Fernandes para o Real Madrid não tivessem sido adiados para o próximo ano.