Vereador de Gaia vai processar presidente do ACP por calúnia e injúrias

A polémica acelera para os tribunais. É a promessa do vereador do desporto da Câmara de Gaia, José Guilherme Aguiar, na reação ao presidente do ACP. Carlos Barbosa considerou Guilherme e Eduardo Vítor "dois grandes mentirosos".

Em causa, uma passagem do Rali de Portugal por Vila Nova de Gaia que não chegou a sair das boxes. O presidente do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, foi muito crítico à forma como autarquia gaiense geriu o processo que levou ao cancelamento da superespecial urbana que teria lugar na localidade, na sexta-feira.

"O presidente da Câmara de Gaia [Eduardo Rodrigues] e Guilherme Aguiar [vereador] são dois grandes mentirosos, porque prometeram, desde o início, que faziam a superespecial, com ou sem candidatura, e depois começaram a gaguejar. Vieram prejudicar altamente o rali no que toca à sua imagem internacional", afirmou Carlos Barbosa.

Esta quinta-feira, foi a vez de entrar em pista a Câmara de Gaia. O vereador do Desporto daquela autarquia, José Guilherme Aguiar, foi o primeiro a acelerar, revelando à antena da TSF que ia processar Carlos Barbosa por injúrias e calúnias.

Foi secundado pelo presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, que considerou "absolutamente falso" o que dissera Carlos Barbosa sobre a marcha atrás da Câmara de Gaia em relação à organização da superespecial que não chegou a tocar o alcatrão gaiense. " O município de Vila Nova de Gaia entrou de boa-fé em dezembro de 2018 numa candidatura a financiamento do Turismo de Portugal para financiar uma parcela significativa do Rali de Portugal. Que eu saiba, à data de ontem [quarta-feira], ainda não há ou não havia resposta formal a esta candidatura que significa umas largas centenas de milhares de euros ", disse, citado pela TSF.

Foi a "operação stop" de Eduardo Vítor às acusações avançadas, quarta-feira, por Carlos Barbosa, após o cancelamento da superespecial citadina que chegou a estar prevista para sexta-feira. O presidente do ACP considerou que, com este incidente, o rali perdeu algum retorno, uma vez que "ficou sem uma transmissão em direto para todo mundo", não perdoando a atitude da autarquia de Vila Nova de Gaia.

"Terão de pagar com o que se comprometeram, já o disseram que o iam a fazer. Só temos de esquecer Gaia de uma vez por todas. Enquanto estiver esta vereação na Câmara nunca mais farão parte do rali de Portugal", acrescentou Carlos Barbosa.

Quanto à prova em si, que arrancou esta quinta-feira, o presidente do ACP garantiu "estar tudo a postos", mostrando-se especialmente satisfeito com os regressos dos troços na zona centro.

"São troços míticos, já tive a oportunidade de os fazer e confesso que é preciso ter muito coração para fazer aquilo depressa. Creio que será ali que se vai decidir muita coisa", disse o dirigente.

Carlos Barbosa partilhou ter recebido impressões muito positivas da parte dos pilotos e das equipas sob o traçado desenhado para esta edição do rali.

"As expectativas são grandes, até porque os troços são espetaculares. Os pilotos adoram vir a Portugal, são bem recebidos, e conseguem ouvir dentro dos carros o público a apoiá-los, o que é raro. Está tudo preparado para fazer um grande rali", assegurou.

O presidente do ACP deixou ainda um apelo ao público, para que cumpram todas as regras de segurança, sob pena de Portugal poder perder a prova no campeonato do mundo de ralis.

"Esperamos que o público se porte como tem acontecido, porque é sempre esse fator que pode decidir a continuidade do rali. Sendo, também, presidente da Comissão dos Ralis, seria um desgosto ter de tirar o Rali de Portugal do campeonato do mundo", apelou Carlos Barbosa.