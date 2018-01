Dragões e águias lançam forte ataque a árbitros

Nuno A. Amaral e Luís Antunes Hoje às 00:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto confirmou ontem a prometida exposição ao Conselho de Arbitragem, como forma de mostrar o desagrado provocado pelo trabalho de Fábio Veríssimo no jogo de anteontem com o Feirense.

As águias continuam indignadas com o trabalho de Hugo Miguel e Tiago Martins, árbitro e VAR do dérbi com o Sporting, e deixam entender que as críticas generalizadas estão a condicionar os juízes. "Pressões e ameaças dão resultado. Um golo fora de jogo e quatro penáltis perdoados é demais", escreveu o Benfica no Twitter.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui