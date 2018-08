Verona adota medidas antiterroristas por causa de Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:01, atualizado às 20:02 Facebook

Na primeira jornada do campeonato italiano, a Juventus visita a Chievo e a cidade de Verona não fará a coisa por menos: vai tomar medidas antiterroristas. O motivo? A estreia oficial de Cristiano Ronaldo pela Vecchia Signora.

A presença de Cristiano Ronaldo em Verona, no sábado, que marca a estreia oficial do craque português pela equipa italiana, promete uma verdadeira enchente e a autarquia, preocupada, já prometeu tomar medidas drásticas: serão adotados procedimentos antiterroristas e reforçado o contingente policial.

"O jogo vai assumir uma importância global e haverá unidades antiterrorismo nas ruas", informou, à imprensa italiana, o vice-presidente da autarquia de Verona, Angelo Sidoti.

O mundo vai estar de olhos postos em Verona: além dos inúmeros adeptos, a primeira jornada da Juventus promete a presença de jornalistas de vários países para acompanhar a estreia oficial de Ronaldo pela Vecchia Signora. E as autoridades pretendem estar preparadas.

Por isso, os cerca de 30 mil adeptos foram aconselhados a dirigirem-se ao recinto a pé e o trânsito estará condicionado.

Cristiano Ronaldo volta a marcar no último jogo/treino da Juventus

Cristiano Ronaldo voltou, esta quarta-feira, a marcar pela Juventus, desta vez num jogo/treino frente à equipa de sub-23 do clube, naquele que foi o último teste antes do arranque no campeonato italiano de futebol, no sábado, no terreno do Chievo.

Ronaldo, que se tinha estreado nos golos frente à Juventus B, marcou ainda durante a primeira parte, mas não foi o único português a assinar o nome na lista dos marcadores, já que João Cancelo também ajudou à goleada por 8-0.

Leonardo Bonucci, Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic e Blaise Matuidi completaram o resultado.