Vice do Benfica responde a Rui Gomes da Silva

O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, criticou, esta terça-feira, o antigo vice-presidente Rui Gomes da Silva, que na segunda admitiu uma possível candidatura à presidência do clube.

Depois de Rui Gomes da Silva ter admitido a possibilidade de se candidatar a presidente do clube, criticando a atual direção, dizendo não ter "nada a ver com aquilo que hoje em dia está no Benfica, com este taticismo, com este deixar andar", Varandas Fernandes criticou e lamentou a sua postura.

O vice-presidente, em entrevista à Antena 1, nesta terça-feira, acusou, em nome da direção, Rui Gomes da Silva de "linchamentos" públicos dos antigos colegas e dizendo que estes comentários chegam "fora de tempo", porque é nas eleições que se deve debater o clube, o que prejudicará o Benfica.