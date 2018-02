Vice-presidente do Villarreal arrasa Rúben Semedo

JN Hoje às 18:44 Facebook

O vice-presidente do Villarreal, José Manuel Llaneza, deixou esta terça-feira duras críticas ao central português. O dirigente do clube espanhol afirma mesmo que o português deve ser considerado como um exemplo a não seguir.

"As crianças devem perceber que podem ser como Manuel Trigueros (jogador do Villarreal), alguém com estudos e com uma carreira, ou podem ser como o Rúben Semedo. Este caso deve mostrar aos jovens que devem seguir a opção e o caminho correto", começou por dizer o vice-presidente do clube.

"Rúben Semedo era um jovem que em Portugal tinha os seus problemas, ganhava pouco dinheiro. De repente, veio para aqui e começou a ganhar muito mais. A isso juntou-se o facto de ter encontrado amizades fantásticas que o aconselharam a comprar o melhor Mercedes e a emprestar-lhes dinheiro, dizendo que o iam devolver a 200%, para além de outras coisas que não sei se devo revelar", acrescentou.

Recorde-se que Rúben Semedo encontra-se em prisão preventiva desde o passado dia 22 de fevereiro, altura em que foi indiciado pela justiça espanhola por tentativa de homicídio, agressão, ameaças, rapto, posse ilegal de armas e ainda roubo. Esta terça-feira, o tribunal de Valência arquivou a queixa de ameaça e maus-tratos contra o português, decorrente de um processo aberto em novembro de 2017.