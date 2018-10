"Vidal revelou falta de respeito pelos colegas", diz Pep Segura

JN Hoje às 17:28 Facebook

O diretor desportivo do Barcelona, Pep Segura, afirmou que o futebolista Arturo Vidal demonstrou "falta de respeito" ao exprimir nas redes sociais descontentamento pela pouca utilização no clube catalão.

Em entrevista publicada esta quinta-feira, no jornal Sport, Pep Segura afirmou que "um profissional deve mostrar respeito pelos seus companheiros, pelo balneário e pelo treinador, mesmo que as decisões não estejam de acordo com as expectativas".

O treinador da formação catalã, Ernesto Valverde, também comentou o caso, afirmando que todos os jogadores do Barcelona devem colocar os interesses da equipa acima dos pessoais: "Não sei se os jogadores devem publicar, ou não, este tipo de coisas nas redes sociais. O Arturo [Vidal] pode estar com problemas domésticos, como poderei saber?"

Arturo Vidal, que cumpre a sua primeira época ao serviço do Barcelona, proveniente da Juventus, soma 176 minutos e ainda não tem qualquer golo ou assistência ao serviço da equipa blaugrana.