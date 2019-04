Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:36 Facebook

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sexta-feira, com o Sporting, alguns jogadores do Nacional interromperam a intervenção de Costinha para transmitir uma mensagem de confiança, gesto que deixou o técnico emocionado.

Costinha estava, esta quinta-feira, a fazer a antevisão ao encontro de sexta-feira com o Sporting, a contar para a 30.ª jornada da Liga, quando foi surpreendido Diego Barcellos, Felipe Lopes e Diogo Coelho. Os jogadores do Nacional entraram na sala de imprensa e interromperam a intervenção do treinador para passar uma mensagem de confiança para as cinco finais que restam, numa altura em que a equipa insular ocupa um dos lugares de descida.

"Viemos aqui demonstrar total confiança no teu trabalho, dizer que estamos contigo. A equipa está focada naquilo que são os objetivos. Se o mister está aqui presente é por total confiança da direção e do balneário. É importante. São cinco finais que temos e vamos fazer isto todos juntos. Era essa a mensagem que queríamos deixar", afirmou Diego Barcellos.

Visivelmente emocionado, Costinha respondeu ao gesto dos atletas: "Não me surpreende a atitude deles. Não esperava, mas não me surpreende. Eles sabem o que pretendo deles", disse.

O Nacional recebe, na sexta-feira, o Sporting em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 18 horas.

Veja o momento (a partir dos 2.50 minutos):