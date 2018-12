Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:42 Facebook

A Juventus venceu, este sábado, o Turino com um golo de Cristiano Ronaldo. O português marcou de grande penalidade e, logo a seguir, foi sancionado por ter provocado, com um empurrão, o guarda-redes da equipa da casa.

Com esta vitória, a Juventus lidera a liga italiana com 46 pontos e alargou, à condição, a vantagem que detém sobre o Nápoles - segundo, com 35 -, que domingo defronta o Cagliari. O Torino permanece na sexta posição, com 22 pontos.