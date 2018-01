Hoje às 17:07 Facebook

Após o final do duelo da Taça do Rei, em que os colchoneros foram eliminados pela equipa da Andaluzia, o internacional croata Vrsaljko saiu dos balneários e, distraído a olhar para o telemóvel, entrou no autocarro do Sevilha.

O momento foi captado em vídeo e tornou-se viral nas redes sociais, atingindo, em poucas horas, mais de 50 mil visualizações só no Youtube.