Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Marcano abriu o marcador no clássico entre F. C. Porto e Sporting, esta sexta-feira à noite, no Dragão. Rafael Leão, nos descontos da primeira parte, deixou a partida empatada (1-1) ao intervalo. Brahimi, no início da segunda parte, voltou a colocar o F. C. Porto na frente.