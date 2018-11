Vídeo mostra autocarro do Boca Juniors a ser apedrejado

Hoje às 19:47 Facebook

A segunda mão da final da Taça dos Libertadores, entre o Boca Juniors e o River Plate, agendada para este sábado, pode estar em risco. A chegada dos jogadores do Boca ao estádio do River ficou marcada por cenas de violência.

As imagens que chegaram às redes sociais mostram o autocarro que levava os jogadores do Baco Juniors a ser apedrejado. Segundo a AFP, depois de pedras os autocarro terá mesmo sido atingido por gás lacrimogéneo, provocando mau estar entre os jogadores do Boca.

A reunião que decorre, entre os representantes do River, do Boca e Conmebal, vai decidir se a segunda-mão se vai realizar à gora marcada ou se é adiada.

A primeira-mão, realizada na Bombonera, no dia 11 de novembro, terminou com um empate a duas bolas.