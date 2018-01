JN Ontem às 19:58 Facebook

O encontro deste sábado entre o Cesarense e o F. C. Porto, no Campeonato Nacional de Juniores A, ficou marcado por agressões entre os jogadores das duas equipas, no relvado, após o apito final, que obrigou à intervenção da Polícia. Um jogador do F. C. Porto foi identificado.

As imagens do momento foram divulgadas no Facebook pelo jornal local "Correio de Azeméis".