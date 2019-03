Vídeo mostra esquiadores a fazer transfusão de sangue antes do controlo de doping

Hoje às 18:19 Facebook

Dois esquiadores austríacos e um cazaque foram detidos, na última quarta-feira, durante uma operação de controlo anti-doping, em Seelfeld, na Áustria, onde se realiza os mundiais de esqui nórdico.

Os atletas foram filmados a fazer uma transfusão de sangue antes de um controlo anti-doping. Max Hauke e Dominik Baldauf, da equipa austríaca, admitiram, durante o interrogatório, que se submeteram a tratamentos de doping usando o próprio sangue.

Neste processo, os atletas extraem e congelam o próprio sangue, para depois o reinjetar antes das competições, de forma a aumentarem a sua capacidade cardíaca e respiratória.

De acordo com as autoridades, os três atletas acabaram por ser libertados depois de terem fornecido várias informações sobre uma rede de doping que foi desmantelada depois do depoimento. Foram detidas nove pessoas, incluindo um médico alemão, que seria o líder do esquema.

Os dois atletas podem agora ser acusados de fraude, um crime em que arriscam uma pena de prisão que pode ir até aos três anos. Segundo as leis austríacas, o doping apenas é considerado crime quando é aplicado a outras pessoas, algo que não acontece neste caso, já que os esquiadores foram apanhados a usar o próprio sangue.

Em termos desportivos, a agência antidpoing da Áustria pode proibir os atletas de competir nos próximos quatro anos. O médico envolvido no caso, e que já terá trabalhado com uma equipa de ciclismo, já era conhecido das autoridades pelo alegado envolvimento em casos relacionados com o doping desportivo.

Polícia suspenso por divulgar vídeo

O vídeo que chegou às redes sociais foi gravado por um polícia e rapidamente se tornou viral. Segundo o portal "20 minutos", o agente foi suspenso na sequência da divulgação das polémicas imagens.