Vídeo mostra Khabib a lutar com um urso quando tinha nove anos

Khabib Nurmagomedov é o homem do momento depois de ter derrotado Connor McGreggor, num dos combates mais aguardados da UFC.

A infância do lutador Khabib Nurmagomedov não foi das mais calmas. Robin Black, um conhecido comentador de MMA, publicou um vídeo no twitter onde se pode ver Khabib, quando tinha nove anos, a treinar com um urso.

Em entrevista ao site "ToFight.Ru", Abdulmanap Nurmagomedov, pai e treinador de Khabib, falou sobre o vídeo gravado em 1997. "Um filho quer sempre mostrar ao pai daquilo que é feito. Foi mais uma prova de caráter, do que um exercício".



Apesar de ser um treino pouco ortodoxo, na cultura do Daguestão, uma região da Rússia, ganhar o respeito dos anciãos é muito importante.

A vitória sobre McGregor, na madrugada de domingo, manteve Nurmagomedov como campeão dos pesos leves do UFC e prolongou a sua invencibilidade. O lutador russo venceu os 27 combates que disputou na carreira, sendo oito por KO e nove por submissão. Já McGregor chegou à quarta derrota em 25 lutas, sendo a segunda nas últimas quatro disputadas.