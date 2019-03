Vídeo mostra tenista a colapsar no Open de Miami

Hoje às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Espanhol Nicola Kuhn caiu no court, com cãibras em todo o corpo, a meio de um ponto com Mischa Zverev

Drama em Miami: Nicola Kuhn, jovem espanhol de 19 anos, número 255 do ranking ATP, desistiu do encontro da primeira ronda com cãibras em todo o corpo, quando o resultado estava em 6-4, 5-7, 2-2 diante do alemão Mischa Zverev.

O espanhol liderou por 6-4 e 5-2, dispôs de oito match points, mas permitiu a recuperação do alemão, que não vencia qualquer encontro desde agosto. Depois de pedir assistência e já com visíveis problemas físicos, Kuhn colapsou fisicamente e teve de ser ajudado pelo fisioterapeuta para se levantar do court e abandonar o recinto.

As imagens são impressionantes: