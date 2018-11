Ontem às 23:20 Facebook

Hooligans holandeses já tinham estado envolvidos em incidentes graves na deslocação ao Estádio da Luz e esta segunda-feira voltaram a provocar desacatos. Um vídeo publicado no Youtube mostra a violência entre adeptos, munidos de bastões, tochas e outros objetos. As imagens são impressionantes.

Da Grécia, onde o AEK recebe o Ajax, esta terça-feira, em jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões, chegam imagens de terror, provocadas pelos confrontos dos adeptos holandeses com os gregos.

De acordo com as informações recolhidas até ao momento, um grupo de 200 adeptos do Ajax, apoiados por 60 do Panathinaikos e sete do Wisla Cracóvia, da Polónia, atacaram a sede do AEK, onde se encontravam cerca de 180 apoiantes do clube de Atenas.