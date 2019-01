Hoje às 20:34 Facebook

Ristovski foi expulso ao 55 minutos do jogo entre Sporting e V. Setúbal, no Bonfim, depois de um lance em que chocou com um adversário, ficando com um hematoma na testa. Após protestar com o árbitro, viu o cartão vermelho e saiu do relvado agarrado à cabeça.