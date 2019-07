Nuno Barbosa Hoje às 15:22 Facebook

Na hora da despedida do clube russo, aquela que será a segunda contratação do F. C. Porto para 2019/20, logo depois do lateral Renzo Saravia, deixou-se levar pelas emoções e as lágrimas caíram-lhe pelo rosto. Tudo ficou registado em vídeo.

Após quatro temporadas, 109 jogos e 35 golos no Spartak de Moscovo, Zé Luís está de volta ao futebol português para representar o F. C. Porto, mas traz o clube russo no coração. A prova disso foi dada na hora da despedida, após o treino matinal desta terça-feira. No adeus aos colegas, o avançado cabo-verdiano, de 28 anos, deixou-se tomar pelas lágrimas.

O Spartak de Moscovo, pela parte que lhe toca, também já se despediu do atacante, na mesma publicação, nas redes sociais, em que oficializou o acordo com o F. C. Porto para a transferência. Os russos não falam em valores, mas estima-se que o negócio foi feito por 8,5 milhões de euros. Segundo essa mesma publicação, a mudança de Zé Luís para o Dragão carece apenas da realização dos indispensáveis exames médicos.