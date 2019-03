Vieira anuncia nova geração de Casas do Benfica e aposta na formação das modalidades

Ontem às 22:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, anunciou, esta quinta-feira, uma nova geração das casas encarnadas, com a primeira a ser lançada em Santarém, realçando também a aposta na formação das modalidades.

O líder máximo das águias, que discursava durante a gala 'Cosme Damião', que comemora o 115.º aniversário do Benfica, destacou a aposta em novas infraestruturas e obras de alargamento do Caixa Futebol Campus, no Seixal.

"Estas obras serão em breve anunciadas publicamente. Estamos num processo de aquisição de novos terrenos para expandir ainda mais a nossa Caixa forte do Seixal", afirmou.

Nesse sentido, a aposta na formação tornou-se uma prioridade para o Benfica. Vieira relembrou os talentos que estão a surgir agora no futebol, motivo pelo qual está a olhar para outros setores, nomeadamente no lançamento de novas equipas femininas no futebol, andebol e voleibol.

"Aposta na formação é algo que se pretende transversal a todas as modalidades, constituindo uma marca de identidade de toda a estratégia global definida para o clube. Dos projetos previstos para o futuro, gostaria também de realçar o novo centro de alto rendimento previsto para Oeiras, a construção do novo colégio internacional e do novo Hotel Benfica", relembrou.

Com a recente passagem do Estádio da Luz e da BTV (canal de televisão afeto ao Benfica) para o clube, Vieira diz cumprir assim uma promessa eleitoral.

"Esta decisão foi tomada em unanimidade em recente assembleia-geral da SAD e cumpre uma das promessas que desde a primeira hora fiz aos benfiquistas. Restituir o Benfica aos benfiquistas e poder dizer que hoje sim: o Benfica é nosso! O património do Benfica é 100% dos seus sócios", sublinhou.

Nesse sentido, o próximo passo a dar visa aproximar ainda mais os benfiquistas do clube, independentemente do local onde se encontrem.

"Merece também especial realce o muito meritório trabalho de ampliação e modernização que tem sido realizado pelas nossas Casas do Benfica. Este ano lançará uma nova geração de Casas do Benfica 2.0. A primeira Casa será lançada em Santarém. Estas novas Casas conciliam ainda mais a componente desportiva e social, reforçando muito a oferta de serviços e a integração junto das comunidades locais", asseverou.

A liderar a Liga, em igualdade com o campeão em título F. C. Porto, ambos com 63 pontos, Vieira aproveitou o momento para pedir ainda mais união entre os adeptos e sócios, com o intuito de criar "uma onda vermelha", num momento em que, afirma, a equipa está "brilhantemente dirigida por Bruno Lage, distingue pela qualidade das exibições e pela entrega que é apanágio do Benfica".

"Faltam oito finais, que devemos encarar com humildade, confiança e ambição. Deixo aqui o apelo a todos os benfiquistas, para continuarmos com esta verdadeira 'Onda Vermelha' que atravessa o país e junto das comunidades portuguesas além-fronteiras. Nós acreditamos e estamos confiantes", concluiu.