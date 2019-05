Vieira anuncia "prémio a duplicar" e diz que teve "tomates muito fortes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

Depois da vitória (4-1) sobre o Santa Clara, que valeu o 37.º título nacional ao Benfica, Luís Filipe Vieira fez questão de ir ao balneário e deixar uma mensagem ao plantel.

"Todos sabem o que se passou esta época. Fomos todos campeões e, ao longo deste ano, fomos uma verdadeira família, mesmo nas horas mais adversas, quando tivemos de tomar decisões difíceis. Com a entrada de Bruno Lage, os laços ainda se reforçaram mais. Um obrigada a todos vós, os benfiquistas estão muito felizes. Nas alturas mais adversas, acho que fui um gajo com uns tomates muito fortes para tomar decisões", começou por dizer o presidente do Benfica, para depois dar uma boa nova que deixou os atletas eufóricos.

"Foi graças a esses laços que conquistámos este título. É de todos nós, principalmente de Bruno Lage. E depois desta conquista, o prémio passou a ser duplicado", atirou.

