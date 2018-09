Vieira anuncia renovação com a Emirates

Ontem às 23:29 Facebook

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, anunciou nesta sexta-feira que o clube vai continuar a ser patrocinado pela Emirates.

"É com orgulho que dou aqui hoje a novidade de que ontem celebrámos o acordo de renovação por mais três anos com um dos nossos principais patrocinadores, a Emirates", afirmou, no Estádio da Luz

No discurso, destacou a palavra confiança. "Hoje, o Benfica clube e a Benfica SAD são instituições sólidas e sustentáveis. Estamos absolutamente empenhados, todos os dias, para merecer a confiança dos nossos associados, simpatizantes, parceiros, patrocinadores e acionistas. E é por isso com orgulho que vemos todos os nossos parceiros, numa prova de confiança, a continuar connosco esta caminhada".