Vieira confiante para o clássico no Dragão e garante renovação de Ferro

Luís Antunes Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Filipe Vieira, líder das águias, assumiu, nesta quinta-feira, durante a Inauguração da exposição "Museu Talismã", na Luz, que os encarnados só pensam no triunfo do clássico. Dirigente revela que Ferro renovou com uma cláusula de 100 milhões de euros.

"Estou bastante confiante e temos o objetivo de ganhar. Vamos apresentar uma das equipas mais novas que o Benfica já jogou. Perspetivamos um grande jogo com duas grandes equipas. Não convém esquecer que defrontamos o campeão, F. C. Porto, mas iremos para dentro de campo com o pensamento único da vitória", sublinhou o responsável na Luz.

O dirigente defendeu ainda que existem "condições para um grande jogo" e lançou um desejo: "Esperamos que as três equipas estejam ao mesmo nível do que perspetivamos para esse encontro", acentuou.

Por outro lado, revelou que Ferro, jovem defesa central, renovou o vinculo com as águias e ficou com uma cláusula de 100 milhões de euros.