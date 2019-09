Vieira considera F. C. Porto "justo vencedor" no clássico com o Benfica

Ontem às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica considerou esta segunda-feira o F. C. Porto um "justo vencedor" no clássico com os encarnados para a Liga, em que venceu, por 2-0, frisando que a perda dos três pontos "serviu de lição".

Depois da gala Quinas de Ouro, na qual o Benfica foi o emblema que mais troféus arrebatou (sete em 20 categorias), Luís Filipe Vieira admitiu que no futebol há a necessidade de se estar preparado para as derrotas e para as vitórias.

"Vamos ser claros, também, foi uma derrota que nos serviu de lição, foi merecida. O F. C. Porto foi um justo vencedor. Temos os objetivos todos em abertos. O grande objetivo do Benfica é dia a dia, treino a treino, jogo a jogo e no fim vamos fazer contas para todos", afirmou.

Depois de já ter salientado durante o evento da mudança de paradigma do Benfica, com a forte aposta na formação, que teve início sob a batuta de Rui Vitória, Vieira colocou em evidência as seleções nacionais.

"Para o futebol português e nomeadamente para as nossas seleções, o Benfica é o clube que mais fornece jogadores para as seleções jovens, e na seleção A já tem muitos formados no Benfica e que continuam no Benfica. Este prémio é para premiar os benfiquistas, o Benfica e o futebol português", concluiu.