Vieira e Salvador na mira da APAF

Associação de árbitros apresenta queixa dos dois presidentes por declarações abusivas. Abel Ferreira, técnico do Braga, também visado.

O futebol português fervilha em polémica, acentuada nos últimos dias em Braga, onde se disputa a "final four" da Taça da Liga. A decisão joga-se amanhã, mas as meias-finais ainda dão que falar por causa das críticas de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, António Salvador, líder do Braga, e Abel Ferreira, treinador dos minhotos. As palavras duras, de acordo com o que o JN apurou, foram recolhidas pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e expostas ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD).

Luís Filipe Vieira foi o primeiro, não poupando Fábio Veríssimo, que desempenhou a função de videoárbitro no clássico com o F. C. Porto, ganho pelos dragões, por 3-1. "O homem que está com televisões à frente dele, que é árbitro, se não consegue distinguir se é fora de jogo ou não, que não consegue distinguir se é falta no meio-campo no golo do nosso adversário, não pode arbitrar mais", afirmou aos jornalistas.