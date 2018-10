Vieira: "Não sairei do Benfica sem ser campeão europeu"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:43 Facebook

No discurso que assinala os 15 anos de presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira recordou alguns momentos caricatos na construção do novo Estádio da Luz e garantiu que não pretende deixar a presidência sem ganhar um título europeu.

"Só foi possível construir este estádio porque o Mário Dias nunca se desmobilizou neste projeto. É graças a ele que ele foi feito. Tive uma parte decisiva, pois sempre achei que conseguíamos construir o estádio. O Benfica nunca podia ficar atrás de ninguém ou ter um estádio municipal. Daí passámos a ter uma autoestima para voltar ao Benfica dos tempos áureos pois antes, quando cheguei, o Benfica não existia. Chegámos a comprar em leilões taças que tinham desaparecido do estádio. O estádio parece que acabou de ser construído ontem", disse.

O líder encarnado garantiu ainda que os processos judiciais apenas fortaleceu o Benfica e garantiu que não vai abandonar a presidência sem conquistar um título europeu.

"Era natural que com tantos processos [judiciais] alguém quisesse fugir. Mas essas tristes notícias fortaleceram-nos mais ainda. Às vezes parece que somos de ferro. De certeza que não sairei do Benfica sem ser campeão europeu. Eu, quando sonho, quero concretizar os objetivos, e tenho a firme convicção... É o meu pensamento, e passa precisamente pela formação do Benfica", garantiu o presidente do clube das águias, abordando a importância da formação.

"Este ano já integrámos quatro jovens na equipa principal. Temos o Varela, Yuri, Rúben Dias, Gedson...agora o João Félix, e possivelmente também o Jota e outros em breve. Penso que, dentro de três anos, teremos uma equipa com identidade à Benfica, com 80 ou 90 por cento dos jogadores formados no clube. Peço a todos vós que acreditem no trabalho que se faz naquela casa, que é um trabalho que visa chegar a um determinado ponto", concluiu.