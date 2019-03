Vieira: "Onda vermelha atravessa o país"

João Faria Ontem às 22:17 Facebook

O presidente do Benfica realça que o principal objetivo dos encarnados "é a reconquista", mostrando-se confiante para "as oito finais" que restam disputar no campeonato.

Luís Filipe Vieira falava na gala para a entrega dos Galardões Cosme Damião, que se realiza, na noite desta quinta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa.

O líder do emblema das águias elogiou o momento atual da equipa principal de futebol e o contributo do treinador. "Vemos a forma como a equipa brilhantemente dirigida pelo Bruno Lage se distingue pela qualidade das exibições e pela entrega que é apanágio do Benfica", salientou Luís Filipe Vieira.

"É neste ciclo de permanente afirmação que temos agora como principal objetivo a Reconquista. Isso mesmo. Reconquista! Faltam oito finais que devemos encarar com humildade, confiança e ambição", fez notar.

Luís Filipe Vieira deixou ainda um pedido à massa associativa do clube, em termos de mobilização, na reta final da Liga de futebol: "Deixo aqui o apelo a todos os benfiquistas, para continuarmos com esta verdadeira onda vermelha que atravessa o país, de norte a sul, no continente, nas ilhas e junto das comunidades portuguesas além-fronteiras".