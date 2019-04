Vieira pede união na reta final do campeonato

Luís Antunes Hoje às 17:05 Facebook

O Museu Cosme Damião recebe, esta terça-feira, a assinatura oficial da constituição da Associação Internacional de Museus Desportivos (ISMA). O presidente das águias, Luís Filipe Vieira, que marca presença na cerimónia, apelou à união da "família benfiquista".

"Respeitamos todos os nossos adversários, mas dentro de campo encaramos os jogos sempre da mesma forma. Com vontade de ganhar. É um ano muito importante para o Benfica, da mudança de paradigma. Hoje, orgulhamo-nos muito da nossa equipa. Temos entre três a cinco jovens sempre a titulares oriundos da nossa formação. A afirmação do Caixa Futebol Campus, no Seixal, está a mostrar o caminho que o Benfica escolheu e traçou há uns anos", começou por dizer Luís Filipe Vieira no discurso de abertura da assinatura oficial da constituição da Associação Internacional de Museus Desportivos (ISMA).

O presidente dos encarnados aproveitou a ocasião para pedir o apoio dos adeptos no próximo jogo do campeonato, frente ao Braga. "Neste momento, o nosso objetivo é o ano da reconquista. Temos de estar todos juntos. Aqui, no Estádio da Luz, e principalmente já em Braga. Fora de campo é importante que os nossos jogadores sintam o verdadeiro apoio.", concluiu.