Vieira: "Poderei falar com Varandas. Com Pinto da Costa não há condições"

Luís Filipe Vieira revelou ter propostas de renovação a Jota, Grimaldo e Bruno Lage. O presidente do Benfica abordou, ainda, as relações com Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Pinto da Costa, líder do F. C. Porto.

"Desde que existam no Benfica jogadores que possam servir a equipa principal, não vamos contratar ninguém. Não vai alterar minimamente o que foi feito. A renovação de Jota, dentro de dias, estará resolvida. Neste momento, falta renovar com Grimaldo. Mas brevemente vamos chegar a acordo", começou por dizer em entrevista à TVI24, revelando também uma proposta de renovação por Bruno Lage.

"É treinador do Benfica e tem mais anos de contrato. Já lhe fiz uma abordagem para nova renovação. Após a saída de Rui Vitória, quando abordei Bruno Lage, disse-lhe que ele ia ser o treinador do Benfica a não ser que viesse o Mourinho. Ele teve uma frase gira, até. Disse: 'Se for o Mourinho, vou buscá-lo ao aeroporto'. Não foi possível chegar a acordo. Aliás, nem houve negociações, só conversas entre mim e o Zé Mourinho. Na viagem de regresso dos Açores, depois do jogo com o Santa Clara, disse ao Bruno Lage que ele ia ser o treinador do Benfica por cinco anos. E acredito que vai estar no Benfica cinco anos", contou o líder dos encarnados.

Luís Filipe Vieira abordou ainda as relações com os rivais, afirmando não ter problemas em falar com Frederico Varandas, presidente do Sporting. Já com o líder do F. C. Porto, Pinto da Costa... preferiu não comentar.

"Eu só penso no Benfica e não me preocupam os outros parceiros. Não há condições neste momento no futebol português para pensar numa estratégia conjunta. É mau para a indústria. Se as pessoas estiveram dispostas a dialogar, há canais próprios para o fazer. Com o Sporting acho que poderia mesmo falar com o presidente [Frederico Varandas]. Do F. C. Porto não vale a pena falar. Por razões óbvias não há condições para falar com o presidente do F. C. Porto [Pinto da Costa]. Mas com o presidente do Sporting há condições", disse, avaliando o momento conturbado do Sporting.

"É muito mau. Quem elegeu Frederico Varandas foram os sócios do Sporting num período muito complicado. Quando não há estabilidade é complicado. Ou há uma liderança forte ou nada funciona. Em primeiro lugar, a prioridade é criar estabilidade, senão é mau para o Sporting e para o futebol português. É muito má a situação atual. O Sporting deveria estar a competir com o Benfica e o F. C. Porto", acrescentou.