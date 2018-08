Vieirinha marca e PAOK conquista a Taça da Grécia frente ao campeão AEK

12 Maio 2018 às 22:59 Facebook

O português Vieirinha, com um golo de livre direto, foi este sábado decisivo na conquista da Taça da Grécia pelo PAOK Salónica, que venceu o campeão AEK de Atenas por 2-0.

Depois de o seu colega Prijovic (25) ter falhado um penálti, o jogador luso inaugurou o marcador aos 65 minutos, com Pelkas (90+3) a confirmar o triunfo ao concluir, na pequena área, um lance de contra-ataque.

O desafio teve três expulsões a partir dos 80 minutos -- duas para o PAOK e uma para o AEK, de André Simões -- mas os incidentes não impediram o PAOK de alcançar o seu sexto troféu na competição.

Antes do desafio verificaram-se confrontos entre os adeptos e a polícia e no fim dos jogadores vencedores festejaram com mascaras do presidente do clube, que num importante jogo da luta pelo título, precisamente com o AEK, invadiu o campo armado com uma pistola à cintura, gesto que decretou a perda de três pontos e o fim das aspirações ao cetro.