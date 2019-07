Vila Real acelera com a Taça do Mundo de Carros de Turismo

Eduardo Pinto Hoje às 17:49 Facebook

Os pilotos da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) entram, na tarde desta sexta-feira, no Circuito Internacional de Vila Real para treinos livres, no arranque da sexta prova da competição.

A primeira qualificativa está marcada para este sábado, às 11 da manhã, e a primeira corrida de 11 voltas começa às 15.15 horas. A segunda (11 voltas) e terceira (13 voltas) corridas só se realizam no domingo, às 15.30 e às 17 horas, respetivamente.

O piloto português Tiago Monteiro está de novo na luta com o seu Honda Civic, depois de um ano de 2018 para esquecer, após um acidente sofrido em 2017 que quase o fez abandonar as pistas.

Apesar do regresso à competição, Tiago não promete euforia aos seus fervorosos adeptos vila-realenses. "Este ano não vai ser fácil. Temos de ter alguma precaução. O meu regresso tem sido um pouco difícil e perturbado por várias razões. Não estou à espera de grandes milagres, mas quero dar o meu melhor", disse, ao JN.

O Circuito Internacional de Vila Real chega este ano à 50ª edição e para além do atrativo do WTCR, conta ainda com provas do Open de Portugal e o TCR Ibérico, cujos participantes correm em simultâneo.

Estão igualmente em prova os Legends e os Clássicos do campeonato nacional e o troféu Kia Picanto. Ao todo, cerca de 160 pilotos correm este fim de semana no circuito citadino transmontano que já foi considerado como "o mais bonito do Mundo"