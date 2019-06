Vilafranquense faz a festa pela subida inédita à LigaPro

Ontem às 23:08 Facebook

A equipa de Vila Franca de Xira empatou com a União de Leiria (1-1, após prolongamento), mas foi mais feliz nos penáltis (4-2) e garante a presença, pela primeira vez, nos campeonatos profissionais portugueses.

Depois do empate, há uma semana, em Leiria, a história repetiu-se na segunda mão do play-off de subida, com golos de Kelvin para os anfitriões e Helinho para os leirienses. A emoção arrastou-se ao longo de 120 minutos e teve o epílogo no desempate por grandes penalidades, que sorriu à equipa da casa para alegria de centenas de adeptos.

Agora, o Vilafranquense vai discutir o título do Campeonato de Portugal frente ao Casa Pia que, apesar de ter perdido nos Açores frente ao Praiense, também assegurou a subida de divisão.