Vilaverdense elimina Boavista da Taça de Portugal

O Boavista foi eliminado da Taça de Portugal, este domingo, ao perder (1-0), com o Vilaverdense, em Vila Verde. Rafael Vieira foi o autor do golo do triunfo.

A equipa axadrezada entrou melhor e teve a melhor oportunidade logo aos 12 minutos, por Rui Pedro, mas a barra negou o golo ao avançado da equipa de Jorge Simão.

Apesar da superioridade, o Vilaverdense foi equilibrando a partida e acabou por chegar ao golo ao minuto 45. Na sequência de um livre batido por Ahmed, a bola acabou por cair nas costas da defesa onde estava Rafael Vieira, que marcou e deu a vantagem à equipa da casa.

O Boavista ainda tentou ir atrás do resultado mas, apesar de instalado no meio-campo do Vilaverdense, acabou por sair derrotado. Jorge Simão, aos 85 minutos, foi expulso do banco por protestos.