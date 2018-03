Villas-Boas elogia Conceição e lamenta polémicas do campeonato

Hoje às 16:06 Facebook

André Villas-Boas, antigo treinador do F. C. Porto, mostrou-se, neste sábado, satisfeito com o resultado do clássico de ontem e dirigiu rasgados elogios ao trabalho de Sérgio Conceição.

"Estou muito feliz pelo F. C. Porto. É uma época excecional por parte do Sérgio Conceição e do F. C. Porto. O título assenta-lhes muito bem. O Sérgio Conceição tem conseguido extrair o máximo desta equipa, apesar das dificuldades. Espero que seja o fim da hegemonia do Benfica e o início da hegemonia do F. C. Porto", defendeu, à margem de um curso sobre medicina desportiva, que está a decorrer na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Admitindo que "convém estar alerta" para o que falta do campeonato, Villas-Boas defendeu que "a gestão de emoções vai ser decisiva" e deixou elogios ao futebol praticado pelos azuis e brancos.

"Se é a equipa que melhor futebol pratica? Acho que sim. Em termos de jogo, é a melhor equipa do campeonato neste momento. Há uma marca muito importante do treinador e um trabalho decisivo de gestão e liderança e esse mérito deve-lhe ser atribuído", salientou o técnico, de 40 anos, que está a fazer uma pausa sabática na carreira.

André Villas-Boas comentou ainda as polémicas que têm marcado o campeonato português. "É muito triste. É algo que vende e que tem levado a um sem número de programas desportivos. Mas, a meu ver, é negativo, excessivo, é algo de que o campeonato português não precisa", atira.