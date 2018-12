Villas-Boas já pensou em candidatar-se à presidência do F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:16 Facebook

O ex-treinador do F. C. Porto André Villas-Boas marcou presença na apresentação da biografia de Maniche e não descartou a hipótese de vir a assumir a presidência do clube azul e branco e afirmou que o regresso à competição será "extravagante".

"Candidatar-se à presidência do F. C. Porto? Não sei. Nunca arranjei tempo para refletir sobre o assunto da forma que deve ser. Seria um passo extremamente difícil de dar. Não está, seguramente, nos meus horizontes mais curtos, porque depois destes cinco anos que ainda quero fazer como treinador quero continuar a dedicar-me ao desporto automóvel. Tenho mais umas costelas para partir no Dakar no futuro", começou por dizer, deixando uma garantia:

"Num futuro próximo não. Refletir intensamente sobre isso, não. Se já me passou pela cabeça? Já. Mas cada coisa a seu tempo. Como dizia, os limites de tempo estão completamente díspares. Não é que deseje que o nosso presidente não se mantenha o máximo de tempo possível, porque esse é o desejo de todos os portistas, mas em princípio não será assim", afirmou, abordando ainda um regresso à competição.

"Já estive perto do Brasil, do Japão, do Chile já desisti. Mas eram ideias que tinha em 2011. Sinto a falta da competitividade das grandes seis ligas europeias e são todas essas decisões que com este tempo posso tomar. O próximo passo será bem pensado, possivelmente extravagante, mas se for num campeonato competitivo, também será para desfrutar", concluiu.