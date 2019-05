Villas-Boas: "Marselha? Obviamente, pode interessar-me..."

Hoje às 17:31 Facebook

Ex-treinador do F. C. Porto abre portas a uma possível negociação com o histórico clube francês.

Ausente dos relvados desde que deixou o Shanghai, em finais de 2017, André Villas-Boas parece interessado em voltar ao ativo e o destino até pode ser o Vélodrome.

Os candidatos à vaga de Rudi Garcia são numeroso, mas o campeão da Liga Europa de 2011, pelo F. C. Porto, está, segundo o L'Equipe na "short list" dos dirigentes do Olympique.

"Obviamente, pode interessar-me... Já estive em contactos com o Marselha em 2013, antes de ir para o Zenit. É um dos maiores clubes da Europa, com muito prestígio, porque já foi campeão da Europa", disse o treinador português de 41 anos, à margem do International Football Summit, em Bilbau, onde foi um dos palestrantes.

"Acabaram de tomar uma decisão com Rudi Garcia. O clube está em boas mãos, com Andoni Zubizarreta, que conheço. Se falarem comigo, vamos reunir, claro, e pode haver uma possibilidade", concluiu Villas-Boas.