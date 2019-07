Villas-Boas não afasta o sonho de ser dirigente dos portistas

Hoje às 17:39 Facebook

O treinador português, que vai orientar os franceses do Marselha, assume a vontade de vir a integrar um dia a estrutura diretiva do F. C. Porto, equipa já treinou, em 2010/11.

"Tenho ideias e penso muito no meu clube, o F. C. Porto. Sou um adepto desde o meu nascimento e tenho ambições", realçou André Villas-Boas, em entrevista, neste domingo, ao jornal desportivo francês "L'Equipe".

"A mais bela experiência da minha vida foi treinar o meu clube de infância. O que vivi nessa temporada foi inacreditável. Penso muito no futuro do clube, é uma possibilidade vir a ser dirigente", acrescentou Villas-Boas.

O técnico português, de 41 anos, assumiu, em maio último, o compromisso com o Marselha, quinto classificado da última liga francesa, para treinar o clube nas próximas duas épocas.