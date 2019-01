Vimaranenses conquistam castelo da Feira

Ontem às 23:13 Facebook

O V. Guimarães venceu, esta segunda-feira, no terreno do Feirense, por 2-1, e saltou, à condição, para o quinto lugar do campeonato, em igualdade pontual com o Moreirense. Já a equipa de Nuno Manta Santos passa a ser o penúltimo classificado.

O Vitória de Guimarães chegou ao intervalo já em vantagem, mas a primeira parte também ficou marcada por polémica, quando o Feirense reclamou uma grande penalidade de Sacko, sem que Nuno Almeida e o videoárbitro tenham encontrado razões para tal.

Tozé colocou os vitorianos na frente logo aos quatro minutos e seria o mesmo jogador a dar novo avanço à equipa de Luís Castro, com um golaço, logo na jogada a seguir a Phillipe Sampaio ter reposto a igualdade.

Na segunda parte o Feirense bem tentou evitar a derrota, mas não conseguiu e está numa situação cada vez mais complicada na tabela classificativa.