Vinícius no Benfica e Coentrão não assina pelo PAOK

Carlos Vinícius já está em Lisboa para assinar pelo Benfica e o Tondela anunciou mais uma contratação. Fábio Coentrão não assinou ainda pelo PAOK e o Marselha de André Villas-Boas anunciou o primeiro reforço.

Benfica: Mais um reforço à vista para os encarnados. Carlos Vinícius já está em Lisboa a fazer exames médicos e deverá ser oficializado nas próximas horas. O avançado do Nápoles, 24 anos, está perto de se juntar a Raúl de Tomás na lista de reforços para o ataque das águias.

Sporting: Iuri Medeiros assinou um contrato de quatro épocas com os alemães do Nuremberga. O português deixa em definitivo o Sporting, depois de ter estado emprestado nas últimas épocas ao Génova e ao Légia de Varsóvia. O jogador, de 25 anos, nunca se conseguiu afirmar na equipa principal dos leões e teve passagens também por Arouca, Moreirense e Boavista. Já André Geraldes é reforço dos israelitas do Maccabi Telavive.

Boavista: Falcone rescindiu com os axadrezados. O avançado de 29 anos marcou cinco golos em 29 jogos na última temporada.

Tondela: O hondurenho Jonathan Toro vai representar o Tondela até junho de 2020, cedido pelo Huesca. O avançado já integrou o estágio que a equipa beirã fez no Luso durante uma semana e que terminou no último sábado. Jonathan junta-se assim a Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube beirão.

PAOK: Fábio Coentrão seguiu até à Grécia mas ainda não é reforço para a equipa de Abel Ferreira. Segundo a imprensa grega, o português pediu alguns dias para conversar com a família e não assinou contrato. Na época passada, Coentrão jogou pelo Rio Ave.

Marselha: Álvaro González é o primeiro reforço para a equipa de André Villas-Boas. O jogador chega ao Marselha cedido pelo Villarreal, clube a que chegou em 2016/17, proveniente do Espanyol. Álvaro González passou também pelo Saragoça e Racing Santander.