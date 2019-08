Vinícius nos eleitos de Bruno Lage para a Supertaça

Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado brasileiro estreia-se nas convocatórias das águias. Ebuehi é chamado pela primeira vez para um jogo oficial, depois de um ano lesionado.

As presenças de Ebuehi e de Vinícius são os destaques na lista de convocados do Benfica para o jogo da Supertaça, agendado para este domingo, no Algarve.

Os dois jogadores estreiam-se em convocatórias para jogos oficiais das águias, sendo que no caso de Vinícius é mesmo a primeira chamada para qualquer jogo, seja particular ou não, já que o avançado brasileiro foi o último reforço a ser anunciado pelo clube.

Já Ebuehi foi contratado no defeso de 2018/2019, mas lesionou-se na pré-época e este afastado durante toda a temporada.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Zlobin e Odysseas; defesas: Ebuehi, Nuno Tavares, Ferro, Grimaldo, Jardel e Rúben Dias; médios: Taarabt, Florentino, Chiquinho, Gabriel, Franco Cervi, Samaris, Pizzi e Rafa; avançados: Jota, Raul de Tomas, Vinícius e Seferovic.