O jogo entre o Famalicão e o Leixões, da Liga Pro, que a equipa do Minho venceu por 1-0, ficou marcado por desacatos ainda antes do apito inicial. Um adepto foi agredido por um grupo de homens, o que obrigou à intervenção da polícia. Ninguém foi identificado e houve danos em alguns carros.

Imagens: Rádio Cidade Hoje

Já durante o encontro, os adeptos do Leixões foram atingidos por pedaços de cimento da bancada e um simpatizante teve de ser assistido, mas não sofreu lesões graves.

Numa publicação nas redes sociais, o clube de Matosinhos considerou o episódio "lamentável".

"Lamentável num clube onde as direções e os presidentes têm uma excelente relação. Lamentável a forma como os nossos adeptos foram recebidos por alguns adeptos do Famalicão, com arremesso de pedras as viaturas dos nossos adeptos e ao autocarro da claque, com 2 adeptos assistidos, Depois é fácil filmar e dizer que os adeptos do Leixões são arruaceiros. Violência gera violência", pode ler-se.

No final do encontro, os adeptos do Leixões ficaram retidos no Estádio e saíram apenas 45 minutos depois do fim do jogo.