Vítor Baía diz que Diogo Costa pode superá-lo

O mais titulado futebolista português da história e guarda-redes escolhido para o melhor onze de sempre do F. C. Porto, em exibição permanente no museu do clube, tem uma perspetiva muito singular sobre a forma de se fazer a sucessão de Iker Casillas na baliza azul e branca. Vítor Baía deposita uma confiança cega nas capacidades de Diogo Costa e apostaria a qualquer custo.

"Tem todas as condições para poder fazer uma carreira igual ou ainda melhor do que a minha. Acredito nas suas capacidades, no seu potencial. Se as coisas correrem dentro da normalidade, espero que seja muito brevemente o titular da baliza do F. C. Porto", devolveu, ao JN, o antigo guarda-redes e, agora, pivot do canal "11". Insistimos com Baía para perceber se entregaria a titularidade a Diogo Costa no imediato e a resposta foi taxativa. "Se eu tivesse esse poder de decisão, claro que sim. Não teria problema nenhum em apostar num jovem guarda-redes. Foi assim que eu comecei", devolveu o antigo guarda-redes, reforçando, depois, que não é treinador nem dirigente portista: "Esta é a opinião de um adepto e sócio".

Ainda sobre a atualidade da baliza portista, o antigo guarda-redes vincou que não contrataria Kevin Trapp "nem ninguém" para o posto, não só pela qualidade de Diogo Costa, mas também numa fase em que o F. C. Porto tem de ser muito criterioso no mercado.